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Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру уже знает, чем будет заниматься после окончания карьеры

01 Января 2024 • 02:18 Комментировать

Не за горами окончание карьеры для 37-летнего Оливье Жиру - французский нападающий по-прежнему является грозной силой, особенно на втором этаже, но годы берут свое. На Новый Год Жиру решил прибыть в свой родной Гренобль, и там, в беседе с местными журналистами, поведал, чем собирается заниматься после окончания игровой карьеры.

- С огромным удовольствием возвращаюсь домой, в родные горы. Очень  люблю лыжи. Это будет первое, чем я займусь после окончания карьеры, сейчас профессиональным футболистам возбраняется заниматься лыжным спортом, - цитирует слова Жиру Le Dauphine libéré.

Однако хотелось бы пожелать, чтобы катания Жиру на лыжах не закончились столь же печально, как десять лет назад с Михаэлем Шумахером, ведь Мерибель, где разыгралась трагедия с величайшим автогонщиком, находится совсем рядом с Греноблем...


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Евро-Футбол.Ру,
Оливье Жиру
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