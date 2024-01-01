​Жиру уже знает, чем будет заниматься после окончания карьеры

Не за горами окончание карьеры для 37-летнего Оливье Жиру - французский нападающий по-прежнему является грозной силой, особенно на втором этаже, но годы берут свое. На Новый Год Жиру решил прибыть в свой родной Гренобль, и там, в беседе с местными журналистами, поведал, чем собирается заниматься после окончания игровой карьеры.

- С огромным удовольствием возвращаюсь домой, в родные горы. Очень люблю лыжи. Это будет первое, чем я займусь после окончания карьеры, сейчас профессиональным футболистам возбраняется заниматься лыжным спортом, - цитирует слова Жиру Le Dauphine libéré.

Однако хотелось бы пожелать, чтобы катания Жиру на лыжах не закончились столь же печально, как десять лет назад с Михаэлем Шумахером, ведь Мерибель, где разыгралась трагедия с величайшим автогонщиком, находится совсем рядом с Греноблем...