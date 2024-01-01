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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркоса Алонсо прооперировали

01 Января 2024 • 02:11 Комментировать

Мы уже сообщали о потере в составе «Барселоны», Маркос Алонсо выбыл из строя на два месяца - и сейчас стало известно, что он был вынужден прооперироваться. Это случилось во французском Бордо, причем операцию провел тот же врач, который ранее подлечил Марк-Андре тер Штегена - голкипера «Барселоны».

Следующие два месяца, а возможно и больше, «Барселоне» придется провести без Маркоса. В этом сезоне бывший футболист «Фиорентины» и «Челси» практически перестал попадать в состав «Барсы», более того, руководство клуба начало намекать на то, что готово расстаться с ним. Но теперь эти планы придется отложить как минимум до лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо
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