Мальдини отужинал с ван Бастеном и Тассотти

Как мы уже сообщали, Марко ван Бастен посетил матч «Милана» с «Сассуоло», просмотрев его в компании Мауро Тассотти и Франко Барези. А позже эта компания, за исключением Барези, отправилась на ужин с Паоло Мальдини, который к клубу сейчас отношения, напомним, уже не имеет - он был уволен в начале июня 2023 года. Пост о том, что он отужинал с бывшими партнерами по «Милану», опубликовал именно сам Паоло Мальдини.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Эмполи», это случится седьмого января. Сейчас итальянский клуб занимает третье место в турнирной таблице.