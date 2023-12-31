​Аллегри побил любопытный рекорд Анчелотти

В очередном, восемнадцатом туре итальянского чемпионата свою очередную победу одержал туринский «Ювентус» - как водится, с минимальным преимуществом. Как выяснилось, тем самым наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри побил рекорд, доселе принадлежавший Карло Анчелотти.

Дело в том, что его победа стала 76-й победой в Серии А для Алллегри, одержанной с минимальным преимуществом. А на счету Анчелотти, поработавшего в итальянском футболе с такими клубами, как «Парма», «Милан» и «Наполи», остались 75 подобных побед.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Салернитаной».