​С 1 января Дибалу можно выкупить за 13 миллионов евро – раскрыты детали

Нападающего «Ромы» Пауло Дибалу с 1 января можно выкупить за относительно небольшую сумму. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, с начала года выкупить Дибалу можно за 13 миллионов евро. При этом активировать эту опцию могут только клубы из-за рубежа. Что касается итальянских клубов, то «Рома» имеет право заблокировать выкуп с их стороны при условии выплаты Дибале бонуса в размере от 3 до 5 миллионов евро.

В то же время отмечается, что сам 30-летний Дибала не имеет желания уходить из «Ромы». Этот факт может успокаивать представителей римского клуба.

В сезоне 2023/2024 Пауло Дибала провёл 15 матчей. В них нападающий забил четыре гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.