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Чемпионат Италии. Серия А

Барбоза: Алексей Миранчук должен регулярно играть

31 Декабря 2023 • 17:15 Комментировать
Рома
...
Аталанта
07.01 22:45

Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, стоит ли хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку переходить в «Торино».

«Думаю, он сам должен решить, где себя лучше чувствовать. Он точно должен регулярно играть для дальнейшего развития. Если он играет в «Аталанте» сейчас, то он должен бороться за место там», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

При этом агент считает, что если Миранчук не будет видеть перспектив в «Аталанте», то лучше перейти в другой итальянский клуб.

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два результативных паса.

Напомним, ранее россиянин уже выступал за «Торино». Он провел минувший сезон в туринском клубе на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Паулу Барбоза Алексей Миранчук ещё теги

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