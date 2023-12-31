​Анчелотти рассказал, за кого болел в детстве

Знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти рассказал о том, за кого болел в детстве. Как ни странно, бывший наставник «Милана» в детстве болел за другой миланский клуб - «Интер». Но он подчеркнул, что тренировать его не станет:

- Когда я был ребенком, я болел за «Интер». Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда, - цитирует слова Анчелотти pianetamilan.it.

Сейчас Карло Анчелотти, напомним, тренирует мадридский «Реал». Его последним итальянским клубом был «Наполи», Анчелотти тренировал его в сезоне 2018/2019. Недавно он продлил контракт со своим нынешним клубом.