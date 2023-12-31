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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» задумал вернуть Морату

31 Декабря 2023 • 14:13 Комментировать

Нападающий Альваро Мората может вернуться в «Ювентус» в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри и директор Кристиано Джунтоли сошлись во мнении, что возвращение Мораты является предпочтительным вариантом для клуба, желающего усилить линию атаки.

Сумма трансфера 31-летнего Мораты из «Атлетико» в «Ювентус» может составить 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Альваро Мората провёл 23 официальных матча за «Атлетико». В них нападающий записал на свой счёт 14 голов и три результативных паса на партнёров.

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