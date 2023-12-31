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Чемпионат Италии. Серия А

Болельщики «Ромы» оскорбили Влаховича на расовой почве

31 Декабря 2023 • 13:36 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
07.01 20:00

Нападающий туринского «Ювентуса» Душана Влаховича подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча против «Ромы». Напомним, поединок закончился победой «старой синьоры» со счётом 1:0 благодаря голу Адриена Рабио.

Влахович подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Ромы», которые пытались задеть футболиста на расовой почве. Напомним, у Душана есть цыганские корни, из-за чего нападающий неоднократно подвергался оскорблениями со стороны болельщиков других клубов.

Влахович в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович

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