Болельщики «Ромы» оскорбили Влаховича на расовой почве

Нападающий туринского «Ювентуса» Душана Влаховича подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча против «Ромы». Напомним, поединок закончился победой «старой синьоры» со счётом 1:0 благодаря голу Адриена Рабио.

Влахович подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Ромы», которые пытались задеть футболиста на расовой почве. Напомним, у Душана есть цыганские корни, из-за чего нападающий неоднократно подвергался оскорблениями со стороны болельщиков других клубов.

Влахович в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился шестью голами и двумя результативными передачами.