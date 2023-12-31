Дюмфрис требует на один миллион евро больше, чем ему предлагает «Интер»

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис далёк от соглашения с руководством клуба по поводу продления контракта. По информации от La Gazzetta dello Sport, нидерландский фуллбек требует на один миллион в год больше, чем ему предлагает руководство.

Источник сообщает, что вероятность продажи Дюмфриса в летнее трансферное окно становится всё выше и выше. Напомним, ранее нидерландским футболистом интересовались клубы из Английской премьер-лиги.

Дюмфрис в нынешнем сезоне отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Дензел проводит третий сезон в составе команды Симоне Индзаги.