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Чемпионат Италии. Серия А

Дюмфрис требует на один миллион евро больше, чем ему предлагает «Интер»

31 Декабря 2023 • 13:04 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Верона
06.01 14:30

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис далёк от соглашения с руководством клуба по поводу продления контракта. По информации от La Gazzetta dello Sport, нидерландский фуллбек требует на один миллион в год больше, чем ему предлагает руководство.

Источник сообщает, что вероятность продажи Дюмфриса в летнее трансферное окно становится всё выше и выше. Напомним, ранее нидерландским футболистом интересовались клубы из Английской премьер-лиги.

Дюмфрис в нынешнем сезоне отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Дензел проводит третий сезон в составе команды Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис

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Комментарии (1) Все комментарии
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intermerdano
31 Декабря 2023 в 13:14
Спасибо Ачерби про слова о тратах :D
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