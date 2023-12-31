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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продвигается в переговорах по трансферу Бьюкенена

31 Декабря 2023 • 10:59 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
06.01 14:30

Миланский «Интер» продвигается в переговорах по трансферу правого защитника «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена. По информации от журналиста Фабрицио Романо, канадский футболист приближается к переходу в команду Симоне Индзаги.

Отмечается, что сам Бьюкенен уже согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта. Клубам осталось договориться о последних деталях трансфера, после чего Тэйджон получит разрешение вылететь в Италию.

24-летний фуллбек также может сыграть на позиции левого и правого вингера. «Трансфермаркт» оценивает Бьюкенена в 8 миллионов евро. Контракт Тэйджона с «Брюгге» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Интер Милан Тэйджон Бьюкенен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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