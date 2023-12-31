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Чемпионат Италии. Серия А

Воспитанник «Ювентуса» решил завязать с футболом в 21 год

31 Декабря 2023 • 05:06 Комментировать

Амедео Полетти, воспитанник туринского «Ювентуса», решил завершить карьеру - в 21 год. В последнее время игрок, добравшийся до «Ювентуса» U19, выступал за «Альбинолеффе». В субботу руководство клуба объявило о том, что контракт расторгнут по желанию игрока. Чем собирается заниматься Полетти далее, не сообщается.

- Мир футбола - это не тот мир, в котором я вижу свое будущее, - цитирует слова Полетти итальянское новостное агентство ITASportPress.

В субботу вечером туринский «Ювентус» обыграл римскую «Рому». Команда занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Амедео Полетти
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