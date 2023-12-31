Воспитанник «Ювентуса» решил завязать с футболом в 21 год

Амедео Полетти, воспитанник туринского «Ювентуса», решил завершить карьеру - в 21 год. В последнее время игрок, добравшийся до «Ювентуса» U19, выступал за «Альбинолеффе». В субботу руководство клуба объявило о том, что контракт расторгнут по желанию игрока. Чем собирается заниматься Полетти далее, не сообщается.

- Мир футбола - это не тот мир, в котором я вижу свое будущее, - цитирует слова Полетти итальянское новостное агентство ITASportPress.

В субботу вечером туринский «Ювентус» обыграл римскую «Рому». Команда занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.