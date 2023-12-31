​Коларов нашёл работу в «Салеррнитане»

В итальянской «Салернитане» продолжаются административные перестановки, вызванные неудачной работой клуба в первой части сезона. Выводы не заставили себя долго ждать. Сперва в команде появился Вальтер Сабатини, который занял должность генерального директора.

А сейчас стало известно, что в «Салернитане» будет работать и бывший болгарский футболист Александр Коларов, об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Он займет должность «правой руки» Сабатини - официально клуб не сообщает, как именно она будет называться, но на Коларова лягут примерно те же обязанности, которые выполняет спортивный директор.