​Дионизи: «Вряд ли можно быть довольным таким результатом»

В очередном, восемнадцатом туре итальянской Серии А «Сассуоло» уступил «Милану» с минимальным гандикапом, и наставник «неро-верди» Алессио Дионизи заявил, что не может быть удовлетворен таким исходом игры.

- Конечно, всегда хочется смотреть на вещи с положительной точки зрения, но такой результат принять сложно. Я всегда думаю, что можно улучшить, теперь нас ждет Кубок Италии и у меня есть пища для размышлений, - цитирует слова Дионизи pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Сассуоло» предстоит сыграть с «Фиорентиной». Это случится шестого января.