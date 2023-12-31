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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркеджани: «Ювентус» с трудом поспевает за «Интером»

31 Декабря 2023 • 03:30 Комментировать

Итальянский чемпионат превращается в дуэль двух команд, наиболее ярко выглядит «Интер», но ему пытается бросить вызов туринский «Ювентус» - не столько в плане яркости игры, сколько в смысле эффективности. Бывший итальянский голкипер Лука Маркеджани считает, что это дается «Ювентусу» с большим трудом.

- «Ювентус» пока справляется и держит ритм, но очевидно, что ему это сложно, - цитирует слова бывшего голкипера Juvenews.eu.

Надо заметить, что в восемнадцатом туре Серии А «Ювентус» смог сократить отставание от «Интера» на два очка. Туринцы обыграли «Рому», а «Интер» сыграл вничью с «Дженоа».


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Интер Милан Ювентус Лука Маркеджани ещё теги
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