​Маркеджани: «Ювентус» с трудом поспевает за «Интером»

Итальянский чемпионат превращается в дуэль двух команд, наиболее ярко выглядит «Интер», но ему пытается бросить вызов туринский «Ювентус» - не столько в плане яркости игры, сколько в смысле эффективности. Бывший итальянский голкипер Лука Маркеджани считает, что это дается «Ювентусу» с большим трудом.

- «Ювентус» пока справляется и держит ритм, но очевидно, что ему это сложно, - цитирует слова бывшего голкипера Juvenews.eu.

Надо заметить, что в восемнадцатом туре Серии А «Ювентус» смог сократить отставание от «Интера» на два очка. Туринцы обыграли «Рому», а «Интер» сыграл вничью с «Дженоа».