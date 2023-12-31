Щесны: «Ювентус» начал сезон с целью финишировать в топ-4, но теперь может мечтать о чемпионстве»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны дал интервью после победного матча с «Ромой» (1:0).

Польский вратарь помог команде Массимилиано Аллегри одержать минимальную победу и вплотную подобраться к лидеру турнирной таблицы – «Интеру». После 18 туров «нерадзурри» опережают туринцев всего на два очка.

«Мы начали сезон с целью финишировать в четвёрке, но теперь можем мечтать о скудетто. Что касается игры, то мы могли бы стать сильнее в атакующей фазе, чтобы полностью использовать потенциал игроков, способных забивать по 30 голов за сезон», – сказал Щесны в послематчевом интервью.

4 января «Ювентус» сыграет на своём поле против «Салернитаны» в поединке Кубка Италии, а тремя днями позднее проведёт выездную встречу с тем же соперником в Серии А.