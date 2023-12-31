​Моуринью: «Нам не хватило индивидуальности»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата «Рома» уступила в гостевом матче «Ювентусу», пропустив единственный мяч в начале второй половины игры. Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью считает, что его команде в прошедшей игре не хватило того, что он назвал «индивидуальностью»:

- Нам не хватило индивидуальности. Они очень хорошо защищались. Забор, стена, которую не пройти. Жаль, ведь в первом тайме мы создали больше. Но не забили, а в начале второй половины игры все усложнилось, так как мы пропустили, - цитирует слова Моуринью Juvenews.eu.

В следующем туре «Рома» примет «Аталанту».