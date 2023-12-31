​Кьяер: «Не лучший матч, но победа»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» с минимальным преимуществом обыграл «Сассуоло». Датский защитник итальянского гранда считает, что команда провела не лучший свой матч, но он доволен, что при этом «Милан» взял три очка - при том, что «Интер» на этом же поле «Сассуоло» проиграл. Некоторое утешение для «Милана».

- Матч был непростым, но нам очень помогла публика. Моя работа - не пропускать голы, и сегодня нам это удалось. Но матч для нас был не лучшим. Победили благодаря командному единству, - цитирует слова датского оборонца pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Эмполи».