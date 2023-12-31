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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» опережает «Ювентус» в борьбе за игрока «Удинезе»

31 Декабря 2023 • 00:34 Комментировать
Торино
...
Наполи
07.01 17:00

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич готов перебраться в «Наполи».

Действующие чемпионы Италии назывались главными претендентами на серба наряду с «Ювентусом» – оба клуба могут провернуть сделку уже в январе. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, 21-летний игрок уже заявил о своей готовности продолжить карьеру в «Наполи». «Адзурри» приготовили для хавбека контракт, рассчитанный до 2028 года. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Трансферная стоимость Лазара Самарджича оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. В текущем розыгрыше Серии А футболист отметился двумя голами и двумя ассистами в 17 матчах.

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