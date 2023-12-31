​Ван Бастен похвалил Рейндерса

Марко ван Бастен был одним из игроков, писавших историю «Милана» - времена, когда он выступал за клуб, считаются золотыми в истории клуба, а помогали Марко также Франк Райкард и Рууд Гуллит - их слава в свое время не уступала славе тройки Месси-Суарес-Неймар в «Барселоне». Сегодня в «Милане» выступает соотечественник ван Бастена - Тиджани Рейндерс. Посетивший игру с «Сассуоло» Марко прокомментировал выступления Рейндерса:

- Хороший полузащитник, судя по увиденному. Уверен, он будет и дальше полезным клубу, - цитирует слова ван Бастена pianetamilan.it.

Ван Бастен выступал за «Милан» с 1987 по 1995 год.