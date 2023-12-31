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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Леау знает, что мы ждём от него большего»

31 Декабря 2023 • 00:15 Комментировать
Милан
1:0
Сассуоло

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил выступление Рафаэла Леау.

В субботу португальский нападающий провёл свой четвёртый матч после возвращения из лазарета. «Россонери» обыграли «Сассуоло» (1:0), а Леау, не отметившийся результативными действиями, был заменён на 81-й минуте встречи.

«Рафа знает, что мы вправе ждать от него большего. В то же время стоит понимать, что игрокам непросто проявлять себя после травмы, особенно когда речь идёт о таких взрывных футболистах, как Леау.

Сегодня он хорошо работал на команду. Негодование болельщиков лишь говорит об уважении к нему – они ждут многого. Мы знаем, на что он способен», – высказался в интервью DAZN Пиоли.

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