Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ван Бастен: «Надеюсь, что «Милан» отомстит «Интеру»

31 Декабря 2023 • 00:05 Комментировать

После победы в восемнадцатом туре над «Сассуоло» в стане «Милана» царит повышенное настроение, и даже посетивший игру Марко ван Бастен, хотя и не имеет непосредственного отношения к работе в клубе, чувствует это.

Он похвалил подопечных Стефано Пиоли и выразил надежду на то, что вторая половина сезона принесет долгожданную сатисфакцию. Таковой ван Бастен считает не только победу в чемпионате, но и месть «Интеру» за унизительное сентябрьское поражение, ставшее уже пятым в 2023 году - весь год на самом деле состоял из сплошных поражений от «Интера»:

- Пожелаю «Милану» выиграть чемпионат и взять реванш у «Интера», - цитирует слова ван Бастена pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Ван Бастен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Футболисты, которых не стало в 2023 году 7
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 6
​Артур переходит в «Зенит» - раскрыт игровой номер бразильца в России 5
«МЮ» неважно сыграл против «Ноттингем Форест» и потерпел 14-е поражение в сезоне 5
​После Месси никто не будет играть за сборную Аргентины под номером 10 4
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
1
0
1.47 4.70 6.20
Видео
Окончен
Верона Верона
Салернитана Салернитана
0
1
2.15 3.40 3.45
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Рома Рома
1
0
1.95 3.35 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
01:11 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Нам не хватило индивидуальности»
01:11 · Италия. Серия А
Рабио – о победе «Ювентуса»: «Было важно приблизиться к «Интеру»
00:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверенно лидирует в рейтинге по победам со счётом 1:0 в Серии А в 2023 году
00:36 · Италия. Серия А
​Кьяер: «Не лучший матч, но победа»
00:34 · Италия. Серия А
«Наполи» опережает «Ювентус» в борьбе за игрока «Удинезе»
00:28 · Италия. Серия А
​Ван Бастен похвалил Рейндерса
00:25 · Италия. Серия А
Рабио – лучший среди полузащитников Серии А по голам с начала прошлого сезона
00:15 · Италия. Серия А
Пиоли: «Леау знает, что мы ждём от него большего»
00:05 · Италия. Серия А
Ван Бастен: «Надеюсь, что «Милан» отомстит «Интеру»
30 Декабря
23:58 · Италия. Серия А
​Флоренци: «Важная домашняя победа, Леау - лучший»
23:52 · Германия. Бундеслига
Директор «Ромы» Пинту: «Не хочу говорить о Бонуччи»
23:26 · Италия. Серия А
Пиоли – о Лиге Европы: «Не думаю, что «Милан» сильно уступает «Ливерпулю» и «Байеру»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Миранчук в «Аталанте» может «похоронить себя»
22:37 · Италия. Серия А
Пиоли – о победе над «Сассуоло»: «Милан» мог забить больше»
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем