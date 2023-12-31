Ван Бастен: «Надеюсь, что «Милан» отомстит «Интеру»

После победы в восемнадцатом туре над «Сассуоло» в стане «Милана» царит повышенное настроение, и даже посетивший игру Марко ван Бастен, хотя и не имеет непосредственного отношения к работе в клубе, чувствует это.

Он похвалил подопечных Стефано Пиоли и выразил надежду на то, что вторая половина сезона принесет долгожданную сатисфакцию. Таковой ван Бастен считает не только победу в чемпионате, но и месть «Интеру» за унизительное сентябрьское поражение, ставшее уже пятым в 2023 году - весь год на самом деле состоял из сплошных поражений от «Интера»:

- Пожелаю «Милану» выиграть чемпионат и взять реванш у «Интера», - цитирует слова ван Бастена pianetamilan.it.