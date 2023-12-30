​Флоренци: «Важная домашняя победа, Леау - лучший»

В матче восемнадцатого тура итальянский «Милан» сумел добыть победу в игре с «Сассуоло», и в стане гранда вполне довольны таким результатом. Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци не скрывает своих чувств, также он нахваливает Леау.

- Важная победа при домашней публике. Все мы очень хотели эту победу. Свист в сторону Леау? Он переживет это, Леау достаточно силен для этого. У него за спиной команда, готовая поддержать его. Он наш самый сильный игрок, и все эти освистывания вскоре утонут в море аплодисментов, - уверен Флоренци, слова которого цитирует pianetamilan.it.