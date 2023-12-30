Пиоли – о Лиге Европы: «Не думаю, что «Милан» сильно уступает «Ливерпулю» и «Байеру»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о шансах команды в Лиге Европы.

«Россонери» отправились во второй по значимости еврокубок, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. В первой стадии плей-офф Лиги Европы гранд Серии А сыграет против французского «Ренна».

«Успешное выступление в Лиге Европы – одна из наших целей на вторую половину сезона. В этом турнире есть и другие отличные команды – например, «Ливерпуль» и «Байер», – но я не думаю, что мы сильно им уступаем.

Нам предстоят непростые встречи с «Ренном». Лига Европы важна, но преуспеть в ней будет сложно. Надеюсь, в нашем распоряжении будет как можно больше здоровых игроков», – цитирует Football Italia Пиоли.