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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о победе над «Сассуоло»: «Милан» мог забить больше»

30 Декабря 2023 • 22:37 Комментировать
Милан
1:0
Сассуоло

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе своей команды в матче против «Сассуоло» (1:0).

«Россонери» провели единственный гол на 59-й минуте. Автором забитого мяча стал Кристиан Пулишич.

«Думаю, мы могли забить ещё несколько голов. Игра могла сложиться лучше, но сегодняшнюю победу можно считать ответом нашей сплочённой команды на все возникшие трудности. Если я здесь, значит, клуб продолжает верить в меня и мои способности», – передаёт журналист Николо Скира послематчевые комментарии Пиоли.

«Милан» сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице по итогам 18 туров Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» – девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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