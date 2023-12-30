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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» обыграла ещё одного аутсайдера, добыв вторую победу в сезоне

30 Декабря 2023 • 21:58 Комментировать
Верона
0:1
Салернитана

В 18-м туре Серии А встретились аутсайдеры, «Верона» и «Салернитана». В конце первого тайма Сириль Нгонж упал в штрафной, в спорном моменте арбитр решил, что была симуляция. Григорис Кастанос головой пробивал почти в упор, и вратарь выручил. Решающим стал момент на 48-й минуте, когда в контратаке из-за пределов штрафной метко стрельнул Лум Чауна - 0:1. Нгонж наносил удар в выгодной позиции - не попал.

«Салернитана» добыла вторую победу в сезоне и остается последней. Соперник же делит 17-е место.

Протокол игры  
Верона0:1Салернитана
  48'Чауна Лум (0:1)
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон 60' (Бонаццоли Федерико ( 60') Давидович ПавелХиен ИсакДойг Джош  79' 87' (Мбула Хорди ( 87') Онгла МартинСуслов ТомашНгонж Сириль  38'Фолоруншо Майкл 87' (Кабаль Хуан ( 87') Лазович Дарко 60' (Терраччано Филиппо ( 60') Джурич Милан II 82' (Анри Тома ( 82')
Запасные: Матеус ЧарлисБерарди АлессандроМаньяни ДжанджакомоАмионе БруноХуан Мануэль КрусФараони МаркоКоппола ДиегоСердар СуатКаллон ЯяПерилли Симоне
Костиль БенуаМаццокки ПаскуалеФасио ФедерикоПирола Лоренцо 5' (Дьомбер Норберт ( 5') Брадарич ДомагойМаджоре ДжулиоКулибали ЛассанаКандрева Антонио  90'Кастанос Григорис 59' (Ленговски Матеуш ( 59'  72') Чауна ЛумСими Нванкво 88' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 88')
Запасные: Бронн ДиланБотхейм ЭрикКабрал ЖованеАллокка ПаскуалеЛовато МаттеоГрегорио СальватиБохинен ЭмильСамбья СаломонМартеджани Агустин
30 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Салернитана

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Интересный прогноз на матч Верона – Салернитана чемпионата Италии – 30 декабря 2023
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