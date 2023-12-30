«Салернитана» обыграла ещё одного аутсайдера, добыв вторую победу в сезоне

В 18-м туре Серии А встретились аутсайдеры, «Верона» и «Салернитана». В конце первого тайма Сириль Нгонж упал в штрафной, в спорном моменте арбитр решил, что была симуляция. Григорис Кастанос головой пробивал почти в упор, и вратарь выручил. Решающим стал момент на 48-й минуте, когда в контратаке из-за пределов штрафной метко стрельнул Лум Чауна - 0:1. Нгонж наносил удар в выгодной позиции - не попал.
«Салернитана» добыла вторую победу в сезоне и остается последней. Соперник же делит 17-е место.
Протокол игры
|48'Чауна Лум (0:1)
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон60' (Бонаццоли Федерико (60') •Давидович Павел•Хиен Исак•Дойг Джош 79'87' (Мбула Хорди (87') •Онгла Мартин•Суслов Томаш•Нгонж Сириль• 38'Фолоруншо Майкл87' (Кабаль Хуан (87') •Лазович Дарко60' (Терраччано Филиппо (60') •Джурич Милан II82' (Анри Тома (82')
Костиль Бенуа•Маццокки Паскуале•Фасио Федерико•Пирола Лоренцо5' (Дьомбер Норберт (5') •Брадарич Домагой•Маджоре Джулио•Кулибали Лассана•Кандрева Антонио• 90'Кастанос Григорис59' (Ленговски Матеуш (59') • 72'Чауна Лум•Сими Нванкво88' (Иквуемеси Чуквубуикем (88')
30 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Бан пользователя