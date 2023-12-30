«Салернитана» обыграла ещё одного аутсайдера, добыв вторую победу в сезоне

В 18-м туре Серии А встретились аутсайдеры, «Верона» и «Салернитана». В конце первого тайма Сириль Нгонж упал в штрафной, в спорном моменте арбитр решил, что была симуляция. Григорис Кастанос головой пробивал почти в упор, и вратарь выручил. Решающим стал момент на 48-й минуте, когда в контратаке из-за пределов штрафной метко стрельнул Лум Чауна - 0:1. Нгонж наносил удар в выгодной позиции - не попал.

«Салернитана» добыла вторую победу в сезоне и остается последней. Соперник же делит 17-е место.