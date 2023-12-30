«Милан» скромно переиграл «Сассуоло»

В субботу «Милан» принимал крайне неудобного для себя соперника, «Сассуоло». Первый тайм прошел с перевесом «россонери», однако на табло остались нули, несмотря на обилие ударов по воротам гостей. Исмаэль Беннасер справа прострелил в центр штрафной на Кристиана Пулишича, который в итоге переправил мяч в сетку - 1:0.

«Милан» вышел на чистое третье место, противник - 16-й.