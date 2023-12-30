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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» скромно переиграл «Сассуоло»

30 Декабря 2023 • 21:56 Комментировать
Милан
1:0
Сассуоло
окончен

В субботу «Милан» принимал крайне неудобного для себя соперника, «Сассуоло». Первый тайм прошел с перевесом «россонери», однако на табло остались нули, несмотря на обилие ударов по воротам гостей. Исмаэль Беннасер справа прострелил в центр штрафной на Кристиана Пулишича, который в итоге переправил мяч в сетку - 1:0.

«Милан» вышел на чистое третье место, противник - 16-й.

Протокол игры  
Милан1:0Сассуоло
(1:0) Пулишич Кристиан59'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер Симон 82' (Симич Ян-Карло ( 82') Эрнандес ТеоФлоренци АлессандроЛофтус-Чик Рубен 74' (Дзероли Кевин ( 74') Беннасер Исмаэль 63' (Йович Лука ( 63') Рейндерс ТиджаниПулишич КристианЖиру Оливье 63' (Адли Ясин ( 63') Леау Рафаэл 81' (Чуквуэзе Саму ( 81')
Запасные: Нсиала КлинтонХименес АлехандроКрунич РадеРомеро ЛукаТраоре ШакаМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич Мартин 46' (Нето Руан ( 46') Феррари ДжанмаркоПедерсен Маркус IIТорстведт Кристиан 89' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 89') Энрике МатеусБерарди Доменико 70' (Кастильехо Самуэль ( 70'  88') Байрами Недим 65' (Вольпато Кристиан ( 65') Лорьенте Арман 89' (Мулаттьери Самуэле ( 89') Пинамонти Андреа
Запасные: Пеголо ДжанлукаАльварес АгустинВити МаттиаЛипани ЛукаКраньо АлессиоМиссори Филиппо
30 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло

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