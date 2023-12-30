«Милан» скромно переиграл «Сассуоло»

В субботу «Милан» принимал крайне неудобного для себя соперника, «Сассуоло». Первый тайм прошел с перевесом «россонери», однако на табло остались нули, несмотря на обилие ударов по воротам гостей. Исмаэль Беннасер справа прострелил в центр штрафной на Кристиана Пулишича, который в итоге переправил мяч в сетку - 1:0.
«Милан» вышел на чистое третье место, противник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Пулишич Кристиан59'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон82' (Симич Ян-Карло (82') •Эрнандес Тео•Флоренци Алессандро•Лофтус-Чик Рубен74' (Дзероли Кевин (74') •Беннасер Исмаэль63' (Йович Лука (63') •Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье63' (Адли Ясин (63') •Леау Рафаэл81' (Чуквуэзе Саму (81')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин46' (Нето Руан (46') •Феррари Джанмарко•Педерсен Маркус II•Торстведт Кристиан89' (Сейде Эмиль Конрадсен (89') •Энрике Матеус•Берарди Доменико70' (Кастильехо Самуэль (70') • 88'Байрами Недим65' (Вольпато Кристиан (65') •Лорьенте Арман89' (Мулаттьери Самуэле (89') •Пинамонти Андреа
30 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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