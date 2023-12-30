Пулишич лишь во второй раз в карьере оформил 10+ результативных действий в чемпионате за сезон

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич проводит один из самых результативных сезонов в своей карьере.

Американский футболист поразил ворота «Сассуоло» на 59-й минуте поединка 18-го тура Серии А. Теперь в активе 25-летнего игрока шесть забитых мячей и четыре ассиста в 16 матчах текущего розыгрыша чемпионата Италии. По данным Opta, Пулишич лишь во второй раз в своей карьере достиг двузначного показателя результативных действий за сезон в рамках лиги. Прежде ему удавалось это только в сезоне-2019/20 – девять голов и четыре голевых паса в АПЛ за «Челси».

Напомним, что Кристиан Пулишич проводит свой дебютный сезон в «Милане». В июле 2023 года он был приобретён «россонери» у «Челси» за 20 млн евро.