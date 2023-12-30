Миланский «Интер» в своих соцсетях подтвердил, что 34-летний полузащитник «нерадзурри» Генрих Мхитарян продлил свой контракт с клубом. Теперь его трудовой договор рассчитан до 30 июня 2026 года.

Генрих перебрался в Милан более года назад, летом 2022 года из римской «Ромы». В прошлом сезоне его клуб едва не стал обладателем Кубка Лиги чемпионов УЕФА, проиграв стамбульский финал «Манчестер Сити».

В этом сезоне Мхитарян сыграл уже 24 матча за «Интер», в них он отметился пятью голами и двумя голевыми передачами. Все голевые действия Генрих оформил в рамках итальянской Серии А. его клуб идёт на чистом первом месте в первенстве.