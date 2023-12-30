​Буффон нахваливает Маротту

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон нахваливает экс-спортивного директора клуба Джузеппе Маротту, который сейчас плодотворно трудится в миланском «Интере». По словам Буффона, в период своей деятельности в туринском клубе Маротта проявил себя как отличный организатор.

- Когда он берется за работу, то делает все очень хорошо. Он исключительно хорош в организации, расставляет и находит нужных людей. Маротта быстро понимает диагноз, суть проблемы, и безошибочно подбирает решение. Мало кто обладает такими качествами, - цитирует слова Маротты fcinter1908.it.