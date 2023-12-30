​Ван Бастен - почётный гость на стадионе «Милана»

В Италии проходят матчи восемнадцатого тура Серии А, как раз в эти минуты начинается игра между «Миланом» и «Сассуоло». Ее почтил своим присутствием легендарный Марко ван Бастен - нидерландский нападающий клуба, выступавший в его составе в период наивысшего расцвета команды, созданной Сильвио Берлускони. Вместе с ним на «Сан-Сиро» пожаловали еще двое представителей той команды - Франко Барези и Мауро Тассотти.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Миланом» и «Сассуоло» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.