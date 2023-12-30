​Кьяер: «Мы должны выиграть три следующих матча»

Датский защитник Симон Кьяер считает, что для реализации мечты о борьбе за чемпионский титул в Серии А «Милану» следует выиграть три следующих матча. В первом из них команда сразится с «Сассуоло» - это случится уже сегодня вечером. Затем будут игры с «Кальяри» и «Эмполи».

- Мы потеряли очки в играх с такими клубами, как «Удинезе», «Салернитана» и «Лечче». Впереди у нас «Сассуоло», «Кальяри» и «Эмполи». Мы должны выиграть все три этих матча, хотя это будет непросто, - цитирует слова датского защитника pianetamilan.it.

Напомним, что в 2022 году Кьяер в составе «Милана» уже становился чемпионом страны.