Димарко: «Продлил контракт с клубом своего сердца»

Итальянский полузащитник Федерико Димарко продлил свой контракт с миланским «Интером» до 2027 года, и в интервью официальным средствам массовой информации «Интера» он поведал о том, как он любит свой клуб.

- Я очень счастлив, потому что продлил контракт с клубом моего сердца. Этого очень хотели как сам клуб, так и я. Я с детства верил в свои мечты, и это привело меня в команду своей мечты. В эти годы было много прекрасных моментов, я бы выделил победу в финале Кубка Италии, когда после победы над «Ювентусом» мы пели вместе с фанатами, - цитирует слова Федерико Димарко fcinter1908.it.