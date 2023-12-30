«Болонья» не проигрывала с 12 ноября

«Болонья» под занавес 2023 года неожиданно для всех проиграла разгромно «Удинезе» (0:3). Притом, что клуб из Удине в этом сезоне особо не блещет и идёт лишь на 15-м месте турнирной таблицы.

До 30 декабря «Болонья» в последний раз проигрывала 12 ноября, тогда клуб уступил «Фиорентине» в гостях (1:2). Затем команда одержала пять побед в шести матчах, ещё один свела к ничьей, набрав за великолепную серию 16 очков. Повержены были «Торино», «Салернитана», «Рома», «Интер» и «Аталанта», поделил очки клуб с «Лечче».

Больше подробностей о вечернем матче «Болоньи» - тут. Команда остаётся пока что на пятом месте турнирной таблицы с 31 баллом.