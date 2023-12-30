«Кальяри» так и не смог по правилам открыть счёт в матче с «Эмполи»

«Кальяри» с «Эмполи» играли за право покинуть зону вылета. Поединок 18-го тура Серии А не был очень уж событийным. Габриэле Дзаппа был удален на 45-й минуте, но благодаря системе ВАР арбитр изменил решение. Видеоповтор также поспособствовал отмене гола Николаса Виолы - ранее был фол. На 83-й минуте снова Виола на острие, но его удар с пенальти был парирован.
Ничья 0:0, «Эмполи» остается вторым с конца. У противника на одно очко больше.
Протокол игры
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто•Дентелло Пауло90' (Янкто Якуб (90') •Сулемана Ибрахим89' (Манкозу Марко (89') •Прати Маттео•Дейола Алессандро•Виола Николас89' (Петанья Андреа (89') •Лападула Джанлука 29'46' (Лувумбо Зито (46') •Паволетти Леонардо89' (Ористанио Гаэтано (89')
Каприле Элия•Эбюэхи Тайронн•Валюкевич Себастьян• 80'Луперто Себастьяно•Какаче Либерато• 64'Коваленко Виктор84' (Исмайли Ардиан (84') •Грасси Альберто•Мале Юссеф 29'46' (Бастони Симоне (46'•Гьяси Эммануэль60') •Мальдини Даниэль60' (Раноккья Филиппо (60') •Капуто Франческо73' (Канчельери Маттео (73') •Камбьяги Николо
30 декабря. Стадион "Сардиния Арена".
Бан пользователя