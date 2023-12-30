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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» так и не смог по правилам открыть счёт в матче с «Эмполи»

30 Декабря 2023 • 19:04 Комментировать
Кальяри
0:0
Эмполи

«Кальяри» с «Эмполи» играли за право покинуть зону вылета. Поединок 18-го тура Серии А не был очень уж событийным. Габриэле Дзаппа был удален на 45-й минуте, но благодаря системе ВАР арбитр изменил решение. Видеоповтор также поспособствовал отмене гола Николаса Виолы - ранее был фол. На 83-й минуте снова Виола на острие, но его удар с пенальти был парирован.

Ничья 0:0, «Эмполи» остается вторым с конца. У противника на одно очко больше.

Протокол игры  
Кальяри0:0Эмполи
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеГольданига ЭдоардоДоссена АльбертоДентелло Пауло 90' (Янкто Якуб ( 90') Сулемана Ибрахим 89' (Манкозу Марко ( 89') Прати МаттеоДейола АлессандроВиола Николас 89' (Петанья Андреа ( 89') Лападула Джанлука  29' 46' (Лувумбо Зито ( 46') Паволетти Леонардо 89' (Ористанио Гаэтано ( 89')
Запасные: Оберт АдамРадунович БорисДи Пардо АлессандроХацидиакос ПантелисПерейро ГастонАрести СимонеВетеска Матеуш
Каприле ЭлияЭбюэхи ТайроннВалюкевич Себастьян  80'Луперто СебастьяноКакаче Либерато  64'Коваленко Виктор 84' (Исмайли Ардиан ( 84') Грасси АльбертоМале Юссеф  29' 46' (Бастони Симоне ( 46'Гьяси Эммануэль 60') Мальдини Даниэль 60' (Раноккья Филиппо ( 60') Капуто Франческо 73' (Канчельери Маттео ( 73') Камбьяги Николо
Запасные: Марин РэзванБериша ЭтритШпенди СтивенПеризан СамуэлеИндраголи ГабриэлеБальданци Томмазо
30 декабря. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Кальяри

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Качественный прогноз и ставка на матч Кальяри – Эмполи чемпионата Италии – 30 декабря 2023
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