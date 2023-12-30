«Кальяри» так и не смог по правилам открыть счёт в матче с «Эмполи»

«Кальяри» с «Эмполи» играли за право покинуть зону вылета. Поединок 18-го тура Серии А не был очень уж событийным. Габриэле Дзаппа был удален на 45-й минуте, но благодаря системе ВАР арбитр изменил решение. Видеоповтор также поспособствовал отмене гола Николаса Виолы - ранее был фол. На 83-й минуте снова Виола на острие, но его удар с пенальти был парирован.

Ничья 0:0, «Эмполи» остается вторым с конца. У противника на одно очко больше.