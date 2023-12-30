​Леау и Жиру – в основе «Милана» на матч против «Сассуоло»

В субботу вечером «Милан» проведёт домашний матч 18-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Меньян, Калабрия, Кьяер, Тео Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Сассуоло» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. От лидирующего «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на 12 зачётных баллов.