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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау и Жиру – в основе «Милана» на матч против «Сассуоло»

30 Декабря 2023 • 19:03 Комментировать
Милан
0:0
Сассуоло
1 1.50 X 4.80 2 6.00
1-й тайм

В субботу вечером «Милан» проведёт домашний матч 18-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Меньян, Калабрия, Кьяер, Тео Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Сассуоло» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. От лидирующего «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на 12 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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МИЛАН САССУОЛО
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