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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» неожиданно разгромил амбициозную «Болонью»

30 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать
Удинезе
3:0
Болонья

Одержавший только одну победу в сезоне «Удинезе» принимал сегодня рвущуюся на третье место «Болонью». Хозяева поля отдали мяч противнику, а сами забивали и забивали. Ассан Камара мог открывать счет, но вратарь выручил. А вот Роберто Перейра ударом с лета счет размочил. Сразу после перерыва Лоренцо Лукка удвоил перевес «Удинезе». А затем красоту создал Мартин Пайеро - это разгром.

«Болонья» остается на пятом месте, а вот соперник взлетел на 15-ю строчку.

Протокол игры  
Удинезе3:0Болонья
(1:0) Перейра Роберто23'  
(2:0) Лукка Лоренцо48'  
(3:0) Пайеро Мартин52'  
Окойе МадукаФеррейра ЖоауПерес НеуэнКристенсен ТомасЭбоселе Фести 70' (Саррага Ойер ( 70') Ловрич СандиУолас Соуза 80' (Самарджич Лазар ( 80') Пайеро МартинКамара Ассан 87' (Масина Адам ( 87') Перейра Роберто  45' 80' (Товен Флорьян ( 80') Лукка Лоренцо 87' (Саксесс Исаак ( 87'  90')
Запасные: Камара ЭтьенКабаселе КристианПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоКина ДомингушТиквич Антонио
Скорупски ЛукашПош Штефан 55' (Эбишер Мишель ( 55') Бёкема СэмКалафьори РикардоКристиансен Виктор 56' (Фаббьян Джованни ( 56'  75') Фройлер Ремо  63'Моро Никола 55' (Лукуми Джон ( 55') Урбаньски Кацпер  6' 74' (Ван Хойдонк Сидней ( 74') Фергюсон Льюис  45'Салемакерс Алексис 56' (Орсолини Риккардо ( 56') Зиркзее Джошуа  72'
Запасные: Ликояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаЭль-Аззузи УссамаРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
30 декабря. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Удинезе

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