«Удинезе» неожиданно разгромил амбициозную «Болонью»

Одержавший только одну победу в сезоне «Удинезе» принимал сегодня рвущуюся на третье место «Болонью». Хозяева поля отдали мяч противнику, а сами забивали и забивали. Ассан Камара мог открывать счет, но вратарь выручил. А вот Роберто Перейра ударом с лета счет размочил. Сразу после перерыва Лоренцо Лукка удвоил перевес «Удинезе». А затем красоту создал Мартин Пайеро - это разгром.

«Болонья» остается на пятом месте, а вот соперник взлетел на 15-ю строчку.