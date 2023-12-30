«Удинезе» неожиданно разгромил амбициозную «Болонью»

Одержавший только одну победу в сезоне «Удинезе» принимал сегодня рвущуюся на третье место «Болонью». Хозяева поля отдали мяч противнику, а сами забивали и забивали. Ассан Камара мог открывать счет, но вратарь выручил. А вот Роберто Перейра ударом с лета счет размочил. Сразу после перерыва Лоренцо Лукка удвоил перевес «Удинезе». А затем красоту создал Мартин Пайеро - это разгром.
«Болонья» остается на пятом месте, а вот соперник взлетел на 15-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Перейра Роберто23'
|(2:0) Лукка Лоренцо48'
|(3:0) Пайеро Мартин52'
Окойе Мадука•Феррейра Жоау•Перес Неуэн•Кристенсен Томас•Эбоселе Фести70' (Саррага Ойер (70') •Ловрич Санди•Уолас Соуза80' (Самарджич Лазар (80') •Пайеро Мартин•Камара Ассан87' (Масина Адам (87') •Перейра Роберто 45'80' (Товен Флорьян (80') •Лукка Лоренцо87' (Саксесс Исаак (87') 90'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан55' (Эбишер Мишель (55') •Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор56' (Фаббьян Джованни (56') • 75'Фройлер Ремо• 63'Моро Никола55' (Лукуми Джон (55') •Урбаньски Кацпер 6'74' (Ван Хойдонк Сидней (74') •Фергюсон Льюис• 45'Салемакерс Алексис56' (Орсолини Риккардо (56') •Зиркзее Джошуа 72'
30 декабря. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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