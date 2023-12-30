Лучший футболист Армении 2023 года, полузащитник атаки миланского «Интера» Генрих Мхитарян отказал клубу из Саудовской Аравии. Об этом сообщает в соцсетях журналист Николо Скира.

По информации Скиры, Генриху очень нравится в Милане, да так, что он отказался от очень приличного предложения от неназванного саудовского клуба. В скором времени он продлит свой контракт с «нерадзурри» до 2025 года. Нынешний контракт Генриха с клубом действует до конца текущего сезона.

Мхитарян перебрался в «Интер» летом 2022 года, до этого в карьере Генрих выступал за «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому».