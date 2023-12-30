Крайний защитник «Интера» Маттео Дармиан продлил трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба итальянского коллектива. Новый контракт 34-летнего футболиста с «нерадзурри» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешней кампании Дармиан принял участие в 17 играх итальянской Серии А и записал на свой счет одну голевую передачу.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет четыре миллиона евро.

После 18 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, сумев набрать 45 очков.

Следующий матч «Интера» пройдет 6 января — соперником станет «Верона».