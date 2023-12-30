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Чемпионат Италии. Серия А

​Весной Чжан определится, сохранит ли он «Интер»

30 Декабря 2023 • 17:38 Комментировать

Весна 2024 года станет очень важной для миланского «Интера» вне зависимости от его результатов в чемпионате и европейских кубках - нынешний владелец миланского клуба Стивен Чжан должен определиться, сохранит ли он за собой его или нет.

Дело в том, что Чжан должен рассчитаться за приобретение клуба с американским фондом Oaktree, который предоставил деньги под 12 процентов годовых. Это означает, что речь о сумме в почти 400 миллионов евро, которые надо будет вернуть к маю месяцу, сообщает fcinter1908.it.

Если Чжан не сможет выполнить свои обязательства, то утратит контроль над клубом, уточняет источник.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стивен Чжан
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