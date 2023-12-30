​Джованни Симеоне хочет уйти из «Наполи» - известна причина

Нападающий Джованни Симеоне хочет покинуть «Наполи». Как сообщает Sky Sports, желание аргентинца сменить клуб продиктовано тем, что он хочет получать больше игрового времени.

Если брать сезон 2023/2024, то Симеоне поучаствовал в 19 матчах «Наполи». При этом аргентинец только четыре раза попадал в стартовый состав команды.

В 19 играх сезона за «Наполи» Джованни Симеоне записал на свой счёт два гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего футболиста в 13 миллионов евро.

Отметим, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.