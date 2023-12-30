«Аталанта» скромно обыграла «Лечче»

В 18-м туре Серии А «Аталанта» принимала «Лечче». Команды постоянно били по воротам, нанеся под три десятка ударов, но в основном мяч летел мимо. Марио Пашалич головой переправлял мяч к дальней штанге, а Джанлука Скамакка направил мяч в каркас ворот. Тут же голкипер хозяев грубо ошибся отдав мяч сопернику, но Мохамед Каба не использовал свой шанс - сэйв.

После перерыва Никола Крстрович головой едва не открыл счет - мимо. Обмен голевыми ударами - прострел с левого фланга на Габриэля Стрефеццу, который попал в цель, но был офсайд. А вот попытка соперника была засчитана. Адемола Лукман получил мяч справа, прорвался к линии штрафной и точно пульнул в дальний угол - 1:0. Дальше были сплошные промахи.

В итоге победа вывела «Аталанту» на шестое место, противник - 12-й. Алексей Миранчук вышел на замену на 90-й минуте.