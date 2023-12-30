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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» скромно обыграла «Лечче»

30 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Аталанта
1:0
Лечче
окончен

В 18-м туре Серии А «Аталанта» принимала «Лечче». Команды постоянно били по воротам, нанеся под три десятка ударов, но в основном мяч летел мимо. Марио Пашалич головой переправлял мяч к дальней штанге, а Джанлука Скамакка направил мяч в каркас ворот. Тут же голкипер хозяев грубо ошибся отдав мяч сопернику, но Мохамед Каба не использовал свой шанс - сэйв.

После перерыва Никола Крстрович головой едва не открыл счет - мимо. Обмен голевыми ударами - прострел с левого фланга на Габриэля Стрефеццу, который попал в цель, но был офсайд. А вот попытка соперника была засчитана. Адемола Лукман получил мяч справа, прорвался к линии штрафной и точно пульнул в дальний угол - 1:0. Дальше были сплошные промахи.

В итоге победа вывела «Аталанту» на шестое место, противник - 12-й. Алексей Миранчук вышел на замену на 90-й минуте.

Протокол игры  
Аталанта1:0Лечче
(1:0) Лукман Адемола58'  
Карнесекки МаркоДе Рон МартенДжимсити БератКолашинац СеадДзаппакоста Давиде  35' 64' (Цортеа Надир ( 64') Руджери Маттео 90' (Хольм Эмиль ( 90'  90') Эдерсон ХоноратоПашалич МариоКопмейнерс Тëн 83' (Адопо Ндари ( 83') Скамакка Джанлука 64' (Муриэль Луис ( 64') Лукман Адемола 90' (Миранчук Алексей ( 90')
Запасные: Баккер МитчелРосси ФранческоМуссо ХуанДе Кетеларе ШарльPietro Comi
Фальконе ВладимироЖендрей Валентен 83' (Листковски Марчин ( 83') Баскиротто ФедерикоТуба АхмедГалло АнтониноКаба МохамедРамадани Юльбер  82'Рафья Хамза 72' (Гонсалес Хоан ( 72') Уден Реми  90'Крстович Никола 77' (Пикколи Роберто ( 77') Стрефецца Габриэль 83' (Венути Лоренцо ( 83')
Запасные: Бериша МедоньДоргу ПатрикСмаилович ЗинединФатиканти ДжакомоБранколлини ФедерикоБорбей АлександруБлен Алексис
30 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лечче

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Интересный прогноз и ставка на матч Аталанта – Лечче чемпионата Италии – 30 декабря 2023
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