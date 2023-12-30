​У Миранчука один гол в 13 матчах сезона за «Аталанту»

В субботу «Аталанта» проводила домашний матч чемпионата Италии против «Лечче». Бергамаски порадовали своих фанатов победой с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Адемола Лукман.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену в добавленное ко второму тайму время. Отличиться результативным действием футболист не успел.

Всего в нынешнем сезоне Миранчук поучаствовал в 13 матчах «Аталанты». В них россиянин забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Следующий матч «Аталанта» проведёт 3 января – против «Сассуоло» в 1/8 финал Кубка Италии.