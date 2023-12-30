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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Болоньи» ди Вайо: «Зиркзее не покинет клуб в январе»

30 Декабря 2023 • 14:17 Комментировать
Удинезе
...
Болонья
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Через 1 ч. 58 мин.

Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо дал понять, что нападающий Джошуа Зиркзее не покинет итальянский клуб в ближайшее трансферное окно. Напомним, 22-летний нидерландец недавно был связан с туринским «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

«Сумма отступных действует только для «Баварии», для остальных клубов цена открыта. В январе наши лучшие игроки не покинут команду. Сколько телефонных звонков я получил по трансферу Зиркзее? Ни одного. Даже если они будут поступать, мы не будем отвечать. Джошуа ни на кого не похож, он является уникальным футболистом», – цитирует ди Вайо La Gazzetta dello Sport.

Зиркзее в этом розыгрыше Серии А отметился 7 голами и 2 ассистами в 17 матчах.

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