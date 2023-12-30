Защитник Федерико Димарко заключил новое трудовое соглашение с миланским «Интером», об этом сообщает пресс-служба итальянского топ-клуба. Контракт 26-летнего футболиста с «нерадзурри» рассчитан до середины 2027 года.

Федерико является воспитанником академии «Интера». За первую команду защитник выступает с лета 2018 года. Трансферная стоимость Димарко составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии футболист поучаствовал в 15 матчах. Федерико отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. После 18 туров «Интер» лидирует в Серии А.