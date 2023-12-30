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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлил контракт с Димарко официально

30 Декабря 2023 • 13:54 Комментировать

Защитник Федерико Димарко заключил новое трудовое соглашение с миланским «Интером», об этом сообщает пресс-служба итальянского топ-клуба. Контракт 26-летнего футболиста с «нерадзурри» рассчитан до середины 2027 года.

Федерико является воспитанником академии «Интера». За первую команду защитник выступает с лета 2018 года. Трансферная стоимость Димарко составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии футболист поучаствовал в 15 матчах. Федерико отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. После 18 туров «Интер» лидирует в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Димарко
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