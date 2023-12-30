Пиоли высказался о возможном увольнении из «Милана»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался касательно возможного увольнения.

«Отставка? Не боюсь этого. Я хочу, чтобы команда под моим руководством раскрыла весь свой потенциал. Нам нужно более стабильно играть. «Милану» необходимо демонстрировать компактный футбол», - передает слова специалиста TMW Radio.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «россонери» набрали 33 очка после 17 туров. Подопечные Пиоли занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 пунктов.

Срок трудового соглашения Стефано с миланским грандом истекает летом 2025 года.