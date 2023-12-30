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Чемпионат Италии. Серия А

Назван самый дорогой футбольный трансфер 90-х

30 Декабря 2023 • 10:19 Комментировать

Эксперты британского портала FourFourTwo назвали самый дорогой трансфер 90-х. Первое место в рейтинге занял итальянский центрфорвард Кристиан Вьери, которого миланский «Интер» приобрел у римского «Лацио» за 46 миллионов евро.

На второй позиции находится французский нападающий Николя Анелька. Его трансфер из лондонского «Арсенала» в мадридский «Реал» обошелся в 35 миллионов евро. Топ-3 замкнул бразильский полузащитник Денилсон, сменивший «Сан-Паулу» на «Бетис» за 31,5 миллиона.

Добавим, что 11-е место в рейтинге занял переход Андрея Шевченко из «Динамо» в «Милан». «Россонери» заплатили за украинца почти 24 миллиона евро.

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Андрей Шевченко Интер Милан Денилсон Николя Анелька Кристиан Вьери ещё теги
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