Моуринью ответил, сыграет ли Дибала с «Ювентусом»

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью высказался относительно возможного участия аргентинского нападающего Пауло Дибалы в предстоящем матче 18-го тура Серии А против туринского «Ювентуса».

«Пауло будет доступен в этой игре», - передает слова португальского тренера инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Поединок между «Ювентусом» и «Ромой» состоится на стадионе в Турине сегодня, 30 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Серии А Дибала провел 11 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.