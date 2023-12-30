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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян продлил контракт с «Интером»

30 Декабря 2023 • 09:56 Комментировать

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян пролонгировал сотрудничество с миланским «Интером», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует журналист, новое соглашение 34-летнего футболиста с итальянским топ-клубом рассчитано до середины 2025 года. Заработная плата Генриха составит четыре миллиона евро за сезон. Ради «Интера» полузащитник отклонил предложения из чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Мхитарян провел 18 поединков. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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