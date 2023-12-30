Миранчук - в заявке ««Аталанты»» на матч с «Лечче»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился с заявкой команды на предстоящий поединок 18-го тура чемпионата Италии против «Лечче».

Как сообщает пресс-служба клуба из Бергамо, в данный список был включен российский полузащитник Алексей Миранчук. Всего в заявку попали 23 футболиста.

Матч между «Аталантой» и «Лечче» состоится 30 декабря и начнется в 14:30 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Алексей поучаствовал в восьми поединках. Полузащитник отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 2025 года.